Андрей Фединчик после возвращения с фронта ошеломил своими расходами на жизнь

Украинский актер Андрей Фединчик откровенно рассказал, сколько денег ему нужно ежемесячно и какие имеет основные расходы.

Артист не скрывает: финансовая нагрузка у него немалая. Речь идет не только о собственных потребностях. Значительную часть дохода он вынужден сразу отдавать. В его ответственности — несколько близких людей. В частности, он помогает тете с инвалидностью, а также поддерживает семью.

«Если я сейчас скажу сумму, которая мне нужна, все скажут, что зажрался, просто у меня есть другие потребности, обязательные деньги, которые я получаю, но не вижу, потому что должен отдать. За маму, за сына, за тетю-инвалида, я ей помогаю. У меня собирается большая сумма, которую должен отдавать каждый месяц, и плюс мне, и плюс бензин, сами знаете какие сейчас цены. Да и выходят большие деньги», — поделился Фединчик в блоге Ангелины Пичик в Instagram.

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

По словам актера, расходы значительно превышают стандартные представления о комфортном доходе. Он признает: даже суммы, которые многим кажутся высокими, для него — лишь базовый уровень.

«Да, точно больше. Две-три тысячи долларов — это минимум», — уточнил Андрей.

Артист объясняет, что из-за таких обстоятельств не всегда чувствует собственный заработок. Часть денег сразу идет на обязательные расходы, которые он не может игнорировать.

