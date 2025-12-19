Андрей Фединчик пожаловался на проблемы со здоровьем и объяснил, что произошло

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Украинский актер театра и кино Андрей Фединчик пожаловался на проблемы со здоровьем.

Неутешительными новостями артист поделился в Instagram-stories. Знаменитость признался, что чувствует себя не лучшим образом. По словам Андрея Фединчика, он заболел. В подробности актер вникать не стал, но, очевидно, он подхватил простуду.

Из-за проблем со здоровьем актеру пришлось менять рабочие планы. В частности, он должен был выступить в Ровно со спектаклем "Все возможно". Однако состояние Андрея Фединчика не позволяет ему этого сделать. Поэтому, на сцене артиста заменит другой актер, а именно Владислав Никитюк.

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

"Друзья, я уже третий день как приболел. Думал, что успею к спектаклю, но, к сожалению... Так что сегодня (19 декабря - прим. ред.) в Ровно вместо меня будет играть Влад Никитюк. Спектакль от этого не ухудшится, я вам обещаю", - признался актер.

Напомним, еще в мае Андрей Фединчик развелся с актрисой Наталкой Денисенко. Недавно же артистка дала интервью, где также затронула тему разрыва с мужем и причины такого решения. После признаний Наталки начался громкий скандал. Вмешалась даже первая жена Андрея Фединчика, которая стала на защиту актера, а Денисенко обвинила во лжи.