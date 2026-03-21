Андрей Фединчик признался, сколько средств тратит на жизнь в Киеве и с чего сейчас зарабатывает

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Реклама

Украинский актер Андрей Фединчик признался, сколько средств ему нужно для комфортной жизни в Киеве и с чего сейчас зарабатывает.

Артист в разговоре с Ангелиной Пичик говорит, что ему нужна немалая сумма ежемесячно. Однако большинство средств актер тратит не на себя. Знаменитость признается, что ему нужно помогать маме, сыну и тете, у которой проблемы со здоровьем. Конечно же, и себя он тоже обеспечивает. По словам Андрея Фединчика, ежемесячно приходится тратить минимум две тысячи долларов.

"Если я сейчас назову сумму, которая мне нужна, все подумают, что "зажрался". Просто у меня есть обязательные деньги, которые я получил, но их не вижу, потому что должен отдать: за маму, за сына, тете помогаю, потому что она инвалид. У меня собирается большая сумма, которую я должен отдавать ежемесячно. И плюс мне. В целом много надо денег. Две тысячи долларов - это минимум", - говорит артист.

Реклама

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Также актер рассказал и о своих заработках. С начала полномасштабной войны Андрей Фединчик служил в армии, где получал зарплату. Однако в сентябре 2025 года артист по состоянию здоровья уволился из рядов ВСУ. Сейчас он вернулся к актерской профессии. Основной заработок знаменитости приносят дубляж и озвучка.

"Мой основной заработок сейчас - это студии дубляжа и озвучки", - поделился актер.

Напомним, недавно Андрей Фединчик комментировал свое увольнение из рядов ВСУ. Артист также признался, как проходит его реабилитация.