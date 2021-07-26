Андрей Фединчик с синяками на лице впервые прокомментировал скандальную драку

Актер извинился за свое поведение.

Заслуженный артист Украины Андрей Фединчик, который на днях попал в громкий скандал, устроив драку, впервые прокомментировал инцидент.

Все произошло в Подольском районе Киева возле жилого комплекса. Видео, на котором актер сначала ругался, а потом спровоцировал драку с автомобилистами, разлетелось по Сети. Мужчину заподозрили в употреблении алкоголя или наркотиков, но сам он объяснил, что у него случился нервный срыв. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Знаменитость извинился за свое поведение и заверил, что сожалеет о содеянном. Лицо актера в синяках, говорит, самочувствие еще плохое. Ему стыдно за свой поступок, признает поведение неадекватным и объясняет все непростым этапом в жизни — на фоне которого, как он считает, произошел нервный срыв.

"Никто не виноват кроме меня. Стільки будувати все і все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!" — прокомментировал Фединчик.

Психиатр Владислав Сова смотрит видео с участием актера и комментирует его так: "Судя по поведению, это с трудом тянет на нервный срыв классический. Здесь скорее реакция неконтролируемого ефекта, так можно говорить с медицинской точки зрения. Бывает ли такая реакция у публичных людей? Бывает. Бывает ли это на фоне острой стрессовой ситуации, которая внезапно проламывает защитные функции организма? Бывает".

Нервные срывы, депрессии, биполярное расстройство достаточно распространены среди представителей творческих профессий, — говорит психиатр. Ведь выдержать публичность под силу не всем.

Что касается драки с участием украинского актера, полиция производства пока не открывала. Автомобилист написал заявление, но еще не решил, давать ход делу или просто простить Фединчику.

Новости Украины: заслуженный артист Андрей Фединчик попал в громкий скандал из-за нервного срыва

Напомним, ранее Наталья Денисенко извинилась за скандальную драку мужа Андрея Фединчика. Актриса также объяснила его поведение сложным периодом.

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