Андрей Фединчик с синяками на лице впервые прокомментировал скандальную драку

Актер извинился за свое поведение.
Заслуженный артист Украины Андрей Фединчик, который на днях попал в громкий скандал, устроив драку, впервые прокомментировал инцидент.
Все произошло в Подольском районе Киева возле жилого комплекса. Видео, на котором актер сначала ругался, а потом спровоцировал драку с автомобилистами, разлетелось по Сети. Мужчину заподозрили в употреблении алкоголя или наркотиков, но сам он объяснил, что у него случился нервный срыв. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Знаменитость извинился за свое поведение и заверил, что сожалеет о содеянном. Лицо актера в синяках, говорит, самочувствие еще плохое. Ему стыдно за свой поступок, признает поведение неадекватным и объясняет все непростым этапом в жизни — на фоне которого, как он считает, произошел нервный срыв.
"Никто не виноват кроме меня. Стільки будувати все і все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!" — прокомментировал Фединчик.
Психиатр Владислав Сова смотрит видео с участием актера и комментирует его так: "Судя по поведению, это с трудом тянет на нервный срыв классический. Здесь скорее реакция неконтролируемого ефекта, так можно говорить с медицинской точки зрения. Бывает ли такая реакция у публичных людей? Бывает. Бывает ли это на фоне острой стрессовой ситуации, которая внезапно проламывает защитные функции организма? Бывает".
Нервные срывы, депрессии, биполярное расстройство достаточно распространены среди представителей творческих профессий, — говорит психиатр. Ведь выдержать публичность под силу не всем.
Что касается драки с участием украинского актера, полиция производства пока не открывала. Автомобилист написал заявление, но еще не решил, давать ход делу или просто простить Фединчику.
Напомним, ранее Наталья Денисенко извинилась за скандальную драку мужа Андрея Фединчика. Актриса также объяснила его поведение сложным периодом.