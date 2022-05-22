Андрей Фединчик, служащий в ВСУ, стал заслуженным артистом Украины

Украинский актер Андрей Фединчик, вступивший в ряды терробороны, когда началась война, стал заслуженным артистом Украины.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он вручил награды и звание украинским культурным художникам в Национальной опере Украины.
Интересно, что награду получила звездная жена Фединчика – Наталка Денисенко, поскольку Андрей защищает украинскую землю от российских захватчиков.
Также заслуженными артистами стали актеры Афизе Касараева, Ремзие Тарсинова, Кирилл Бондарь и Олег Савкин.
Почетные звания "Народный артист Украины" получили Александр Алексеенко и Кирилл Стеценко.
А известная актриса Олеся Жураковская получила Орден княгини Ольги ІІІ степени.
Напомним, Юрий Горбунов поделился новой серией российского мультсериала "Масяня". В нем автор многосерийного мультфильма Олег Куваев показывает, как Масяня говорит с детьми о том, что происходит в России.
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