Андрей Фединчик удивил, в каких отношениях остался с тещей после развода с Наталкой Денисенко
Артист поддерживает связь с мамой его экс-супруги.
Украинский актер Андрей Фединчик честно признался, в каких отношениях остался с тещей после развода с женой, артисткой Наталкой Денисенко.
Знаменитость говорит, что разрыв отношений никоим образом не повлиял на общение с мамой его бывшей избранницы. В частности, история, когда все остались врагами - это не их случай. Более того, Андрей Фединчик на проекте "55 за 5" честно признается, что считает тещу своей второй мамой.
Актер заверил, что у него с мамой Наталки Денисенко сложились прекрасные отношения, и он очень сильно ее уважает.
"Это все равно моя вторая мама. Это мама Наталки. Она всегда мне сальце передает, очень ей спасибо. У нас очень хорошие отношения. Я ее очень люблю и уважаю", - заверил актер.
Напомним, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко официально развелись в мае 2025 года. Недавно актер заговорил о новых романах и честно признался, считает ли себя "абьюзером".