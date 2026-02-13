Андрей Фединчик удивил, в каких отношениях остался с тещей после развода с Наталкой Денисенко

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с мамой

Украинский актер Андрей Фединчик честно признался, в каких отношениях остался с тещей после развода с женой, артисткой Наталкой Денисенко.

Знаменитость говорит, что разрыв отношений никоим образом не повлиял на общение с мамой его бывшей избранницы. В частности, история, когда все остались врагами - это не их случай. Более того, Андрей Фединчик на проекте "55 за 5" честно признается, что считает тещу своей второй мамой.

Актер заверил, что у него с мамой Наталки Денисенко сложились прекрасные отношения, и он очень сильно ее уважает.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с мамой / © instagram.com/natalka_denisenko

"Это все равно моя вторая мама. Это мама Наталки. Она всегда мне сальце передает, очень ей спасибо. У нас очень хорошие отношения. Я ее очень люблю и уважаю", - заверил актер.

Напомним, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко официально развелись в мае 2025 года. Недавно актер заговорил о новых романах и честно признался, считает ли себя "абьюзером".