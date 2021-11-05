Андрей Фединчик в гробу нецензурно выругался и попросил прекратить пугать людей коронавирусом

Актер озадачил видео.

Украинский актер Андрей Фединчик удивил эпатажной затеей.

В своем Instagram знаменитость разместил видео, где лежит в гробу в яме. Ролик он сопроводил песней Константина Ступина – "Когда я умер". В конце Фединчик встал и выругался: "Коронавирус йо**ный б**ть".

В посте артист объяснил, что ему надоело смотреть ужасные новости о COVID-19 и попросил прекратить пугать людей.

"Это какой-то капец! Большая часть новостей о коронавирусе! При чем в формате "все плохо, но будет еще хуже". Я все понимаю, болезнь тяжелая, я и сам тяжело переболел, с двусторонней пневмонией, и сатурация была ниже критической и если бы не гормоны, то привет стационар и кислород… Но зачем же вываливать инфу в таком количестве? И так все напуганы этим коронавирусом уже до умопомрачения… Хоть бери и уже ложись в ящик и закрывай сверху крышку… Смутное время… Так что предлагаю запастись юмором и положительным настроением! А что еще остается?" – написал звезда.

Впрочем, не все фанаты одобрили такой юмор. Некоторые пользователи испугались, когда увидели Андрея в гробу. "Андрюша, ааа! Испугал", — написала Ольга Сумская.

Это черный юмор, не надо так шутить

Напугал

О, Боже, только не такое видео

А были юзеры, оценившие шутку: "Круто! Браво", "Вы молодец! В такой ситуации, наверное, это единственный выход", "Это жесть, но очень смешно".

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