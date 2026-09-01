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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Андрей Фединчик воссоединился с экс-женой Наталкой Денисенко и показался с ней на важном событии

Бывшие супруги поддержали их общего 8-летнего сына.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Украинский актер Андрей Фединчик воссоединился с бывшей женой, артисткой Наталкой Денисенко, и в ее компании посетил важное событие.

Уже наступила осень, и 1 сентября в школах состоялся празник Первый звонок. В этом году совместный сын бывших супругов перешел в третий класс. Несмотря на развод, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко поддерживают родительские отношения. Поэтому они не смогли пропустить праздник 8-летнего Андрюши.

Бывшие супруги вместе посетили школу в праздник Первого звонка, чтобы поддержать сына. Конечно, они также попозировали вместе перед объективом фотокамеры, чтобы запечатлеть в памяти момент, как Андрюша официально стал третьеклассником.

Андрей Фединин и Наталка Денисенко на празднике Первого звонка у сына / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрей Фединин и Наталка Денисенко на празднике Первого звонка у сына / © instagram.com/andreyfedinchik

«Третий класс! Просветление ума и сердца, силы, усердия и понимания к науке, сын!» — пожелал сыну Андрей Фединчик.

Андрей Фединчик с сыном / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрей Фединчик с сыном / © instagram.com/andreyfedinchik

Наталка Денисенко тоже высказалась об этом важном событии. Артистка говорит, что очень досадно, что дни детей проходят под постоянными тревогами и обстрелами. Однако актриса подчеркнула, что будет делать все, что в ее силах, чтобы у Андрюши было детство.

«Первое сентября обычно встретили под тревогами… Так хочется дарить детям настоящее детство, радость и приключения, в наших условиях жизнь это становится все труднее! Но как мама не сдаюсь! Люблю тебя, мой сынок», — поделилась артистка.

Наталка Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик прожили в браке с 2017 года по 2025-й. У бывших супругов есть общий сын Андрей, которому в конце сентября исполнится 9 лет.

Кстати, Наталка Денисенко уже и успела во второй раз выйти замуж. Артистка заключила брак с бойфрендом Юрием Ярошенко. Недавно знаменитость рассекретила стоимость их роскошной трехдневной свадьбы в Киеве.

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