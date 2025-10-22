Андрей Фединчик впервые прокомментировал развод с Наталкой Денисенко: "Теряешь самое дорогое"

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Украинский актер Андрей Фединчик впервые прокомментировал развод с актрисой Наталкой Денисенко, с которой прожил восемь лет в браке.

Артист держался в стороне от любых высказываний относительно их разрыва. Однако в своем Instagram знаменитость сделал красноречивый пост. Андрей Фединчик говорит, что в последнее время ему пришлось пройти немало испытаний. По словам актера, он потерял самое дорогое: здоровье, семью и близких людей рядом. Хотя артисту сейчас очень сильно тяжело, но это заставляет переосмыслить многое и заглянуть в себя настоящего. Актер намекает, что совсем не такой, каким бы хотел быть.

"Когда теряешь одно за другим все самое дорогое - здоровье, семью, близких людей и так далее - это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот, кого ты созерцаешь, кардинально отличается от того, каким ты себя представлял. Заглядывать в себя настоящего трудно. Начинаешь отводить взгляд в сторону зависимостей, но не помогает, потому что в конце концов ты сам с собой и бежать некуда", - делится актер.

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрей Фединчик говорит, что сейчас хочет стать лучшей версией себя и делать именно правильный выбор. Правда, как делится артист, это дается нелегко. Сейчас он поступает и правильно, и грешит с неправильными решением. Впрочем, как уверяет знаменитость, у него есть четкий план, как улучшить свою жизнь.

"Но прикол в том, что вырасти до уровня того, кем ты себя представляешь, тем себя, которым бы ты гордился, никогда не поздно. Это о выборе. Правильный выбор сделать непросто, потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче, потому что он об отворачивании глаз и забвении. Пока я выбираю и то, и другое. Но у меня есть четкий план. Которого я не всегда придерживаюсь", - подытожил актер.

Отметим, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко развелись в мае после восьми лет брака. Инициатором была актриса, которая указала, что между ними исчезли чувства. У бывших супругов есть общий сын Андрюша. Недавно Наталка Денисенко призналась, платит ли Андрей Фединчик алименты.