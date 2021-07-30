Андрей Фединчик вышел на связь с фанами после скандальной драки: "Это не первый раз"

Андрей Фединчик вышел на связь с фанами после скандальной драки: "Это не первый раз"

Артист признался, что после инцидента пошел к специалисту.

Украинский актер Андрей Фединчик, который в минувшие выходные устроил драку на улице посреди ночи, впервые вышел на связь после инцидента.

Артист записал искреннее видео, в котором извинился за свое поведение. Андрей признался, что у него есть проблемы с контролем над своим гневом.

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"Я не умею контролировать свой гнев. Все те слова, которые я кричал в тот вечер ... Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал, а мне никто ничего плохого не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе и все эти слова я кричал самому себе. Меня это не оправдывает ", — отметил Фединчик.

Вместе с тем актер признался, что это уже не первый раз, когда ему не удалось сдержать гнев. Правда, тогда обошлось без драк.

"Не можешь жить в обществе, иди в лес. Я бы хотел быть в то время в лесу, заниматься там саморазрушением, но это произошло так. Была и раньше такая ситуация. Это не первый раз. Просто тогда обошлось без драк и без каких-либо повреждений, но состояние было такое же", — поделился актер.

Андрей добавил, что тогда не обратил на свое состояние внимание, потому что списал все на усталость. Однако после инцидента неделю назад актер решил заняться вопросом серьезно и уже начал посещать специалиста, который поможет ему овладеть собой.

"Я не обратил сильно на это внимание. Потому что ты живешь как нормальный человек, общаешься, там, семья, дом, работа. А потом бац — срыв. Думаешь, а эмоциональная работа, усталость. Пошел дальше. Опять друзья, работа, потом бац — срыв. Пришло время сказать себе, что я сам не справляюсь. Сегодня я был у специалиста. Я буду заниматься этим вопросом уже серьезно. Я хочу извиниться перед всеми, кто стал свидетелем этой ситуации по видео, или в ту ночь" — сказал Фединчик.

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Актера под постом поддержала его семья. В частности жена, актриса Наталка Денисенко написала: "Андрюша, я верю в тебя и люблю! Горжусь, что ты нашел в себе силы сделать такой важный шаг!".

Свою поддержку Андрею выразила и младшая сестра Татьяна: "Андрюша, я с тобой! Уверена, что эта ситуация — это твой толчок к огромному рывку и росту. Ты преодолеешь все трудности и выйдешь из них обновленным человеком, более осознанным, более мудрым. Пусть этот опыт будет тебе во благо, как бы абсурдно это не звучало сейчас. Кризис — мощный источник роста. Помни, что ты не один и у тебя всегда есть люди, которые любят тебя несмотря ни на что".

Актриса и коллега Андрея Ксения Мишина также написала слова поддержки: "Федюш, осознание — это уже трансформация и новая ступень. Это всегда происходит через конфликт. Зато теперь ты увидел четко проблему и решаешь ее".

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Напомним, что 25 августа Андрей Фединчик устроил драку в Киеве на улице Сергея Данченко. Знаменитость ехал на электросамокате зигзагами. Возмущенные водители начали сигналить ему. На это Андрей отреагировал агрессивно — подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. В свою очередь, водитель брызнул ему в лицо газовым баллончиком. Далее Фединчик с голым торсом начал провоцировать драку. Все же актер ударил мужчину, но его быстро успокоили.

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