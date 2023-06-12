Андрей Хливнюк и Коля Серга заинтриговали фото с Валерием Залужным: "Будет очень интересно"

Лидер группы "Бумбокс", а ныне и военнослужащий, Андрей Хлывнюк поделился общим фотоснимком с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Фото с генералом музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. Судя по кадру, Хлывнюк и Залужный встретились без излишней официальности, однако, что обсуждали во время беседы певец пока не разглашал и вообще обошелся без подписи.

Андрей Хлывнюк и Валерий Залужный

Больше интриги добавил коллега Хлывнюка певец Коля Серга, который сейчас также служит в рядах ВСУ и поддерживает побратимов с "Культурным десантом". В своем профиле музыкант также добавил улыбающееся селфи с Залужным и добавил к нему интригующую подпись.

"А дальше будет очень интересно", — подписал фото с генералом Серга.

Коля Серга и Валерий Залужный

Поклонники остались заинтригованы такими публикациями от артистов и теперь ожидают хороших новостей от них и пожелали успеха.

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