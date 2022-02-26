Андрей Хливнюк вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины: "Получил оружие"

Певец также призвал фанов вступать в терроборону.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Музыкант запостил фото, где позирует с другими членами терробороны. Снимок артист подписал довольно лаконично: "Здрасьтє".

instagram.com/andriihorolski

Также звезда сообщил, что уже получил оружие.

instagram.com/andriihorolski

instagram.com/andriihorolski

"Вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов", — добавил он.

instagram.com/andriihorolski

В комментариях юзеры выразили восхищение поступком кумира.

Спасибо за настоящий патриотизм, а не за посты с черными квадратиками и надписями "нет войне"

Вижу эти фото и понимаю – справимся

"Бумбокс" – не просто музыка. Хлывнюк – не просто вокалист.

Красавчики! Гордимся каждым! Спасибо!!!

Читайте также: