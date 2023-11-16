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Андрей Хлывнюк эмоционально ответил на критику, что он во время службы на фронте выезжает за границу

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Андрей Хлывнюк эмоционально ответил на критику, что он во время службы на фронте выезжает за границу

Андрей Хлывнюк

Музыкант находится в благотворительном концертном туре по странам Европы.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ответил на критику, что он во время войны выезжает за границу, хотя сам должен находиться на фронте, ведь еще в начале российского вторжения вступил в ряды ВСУ.

К слову, ныне коллектив музыканта находится в благотворительном концертном туре. Артисты выступают в странах Европы и собирают средства на нужды военных. В своем Facebook Хлывнюк сообщил, что тур проходит отлично, хотя у него и были определенные проблемы с голосом.

"Бумбокс" сейчас в туре по Европе и проходит все прекрасно, несмотря на небольшие проблемы с голосом, из-за отсутствия практики последних месяцев службы", — отметил музыкант.

Андрей Хлывнюк / ©
Андрей Хлывнюк

Однако оказалось, что многие пользователи критикуют Хлывнюка. В частности, его упрекают в том, что он во время службы на фронте выезжает за границу. Также Хлывнюку досталось от пользователей и за то, что пока военные воюют – он поет. Певец отметил, что считает микрофон тоже оружием. Кроме того, артист подчеркнул, что благодаря благотворительным турам "Бумбокс" покупает немало вещей для военных, крайне необходимых для борьбы с оккупантами.

"Чувствую необходимым ответить на два популярных вопроса: "что же это за служба такая, что его выпускают", "пока наши ребята там – он поет". Итак: микрофон — средство борьбы, знаю, потому что другие средства тоже использую. Служба — людям Украины, а не себе классному. На второй вопрос профессиональный ответ могут дать те, с кем имею честь взаимодействовать на фронте, и те, кого группа и фонд обеспечивают за счет таких благотворительных туров", — эмоционально ответил артист.

Андрей Хлывнюк / © instagram.com/andriihorolski
Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Напомним, недавно актер Дмитрий Сова пошел на фронт защищать Украину. Артист рассказал, как он ходил в военкомат и как ему вручили повестку.

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Дата публикации
Просмотры
588
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