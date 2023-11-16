Андрей Хлывнюк эмоционально ответил на критику, что он во время службы на фронте выезжает за границу

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ответил на критику, что он во время войны выезжает за границу, хотя сам должен находиться на фронте, ведь еще в начале российского вторжения вступил в ряды ВСУ.

К слову, ныне коллектив музыканта находится в благотворительном концертном туре. Артисты выступают в странах Европы и собирают средства на нужды военных. В своем Facebook Хлывнюк сообщил, что тур проходит отлично, хотя у него и были определенные проблемы с голосом.

"Бумбокс" сейчас в туре по Европе и проходит все прекрасно, несмотря на небольшие проблемы с голосом, из-за отсутствия практики последних месяцев службы", — отметил музыкант.

Андрей Хлывнюк

Однако оказалось, что многие пользователи критикуют Хлывнюка. В частности, его упрекают в том, что он во время службы на фронте выезжает за границу. Также Хлывнюку досталось от пользователей и за то, что пока военные воюют – он поет. Певец отметил, что считает микрофон тоже оружием. Кроме того, артист подчеркнул, что благодаря благотворительным турам "Бумбокс" покупает немало вещей для военных, крайне необходимых для борьбы с оккупантами.

"Чувствую необходимым ответить на два популярных вопроса: "что же это за служба такая, что его выпускают", "пока наши ребята там – он поет". Итак: микрофон — средство борьбы, знаю, потому что другие средства тоже использую. Служба — людям Украины, а не себе классному. На второй вопрос профессиональный ответ могут дать те, с кем имею честь взаимодействовать на фронте, и те, кого группа и фонд обеспечивают за счет таких благотворительных туров", — эмоционально ответил артист.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Напомним, недавно актер Дмитрий Сова пошел на фронт защищать Украину. Артист рассказал, как он ходил в военкомат и как ему вручили повестку.

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