Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об открытии оккупантами нового драмтеатра в Мариуполе "на крови"

Группа "Бумбокс" была последней, кто выступил с концертом в драмтеатре до событий 24 февраля 2022 года.

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об открытии оккупантами нового драмтеатра в Мариуполе, где весной 2022 года погибли сотни невинных людей.

Коллектив был последним, кто дал концерт в здании до событий 24 февраля 2022 года. 16 марта российские оккупанты авиаударом разрушили драмтеатр до основания. На тот момент там находилось около 300 мирных людей, которые искали защиты и спасения. Более того, на асфальте большими буквами была надпись "Дети", что свидетельствовало, что в здании также находятся дети.

Однако российским захватчикам это не помешало совершить ужасное преступление. И вот на днях оккупанты открыли новый драмтеатр, который построили на месте уничтоженного. Андрей Хлывнюк в Facebook эмоционально отреагировал на цинизм россиян, которые ведут себя так, будто бы ничего не произошло. Исполнитель говорит, что тот театр построен "на крови".

"И теперь, вдумайтесь, оккупанты с помпой открывают "театр на крови", так, будто ничего не произошло, будто этих людей не было вовсе. Вечная память невинным жертвам режима. Поддерживайте Вооруженные силы Украины, это единственное, что отделяет нас от безумной империи бесправия и зла. Слава Украине!" - высказался артист.

Напомним, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк недавно объяснил, почему отказывается переводить старые русскоязычные песни на украинский. Артист также удивил, как россияне "очернили" известный трек "Вахтерам".

