Андрей Хлывнюк на фоне скандала с Фарион высказался о языковом вопросе: "Все понимают, кто есть кто"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ответил, какую он занимает позицию после скандального заявления Ирины Фарион.

Певец признался, что не допускает мнения о том, что в будущем кто-то будет дискриминировать ребенка или женщину за незнание языка. В частности, речь шла о людях, которые будут приезжать в Украину из-за границы.

"Я не хочу дожить до того момента, когда кто-то обидит женщину или ребенка из-за того, что она не знает языка страны, в которой оказалась внезапно почему-то. Может, даже и транзитом. Не хочу дискриминации по языковому или еще какому-либо признаку. Бытовой дискриминации, я этого не хочу", – подчеркнул Андрей Хливнюк на YouTube-канале "Пряма червона".

Андрей Хливнюк

К тому же, музыкант считает, что процесс полного перехода на украинский язык все же состоится, но постепенно. Он убежден, что Украине следует следовать примеру некоторых балтийских стран.

"Я этого (проблемы языкового вопроса – прим. ред.) не вижу на фронте и в тылу. Все четко понимают, кто есть кто. В тылу эта борьба преследует экзистенциальную цель. Мы должны выжить как нация, и квоты важны. Все это очень. важно. Но не сделается это все так просто. У нас есть пример балтийских стран, который мы должны воплотить в жизнь. Он действенный. Польский и чешский пример сработали. Но охота на ведьм – это же робеспьерщина", – добавил артист.

Андрей Хливнюк

Напомним, скандал вокруг Ирины Фарион разгорелся после того, как она обвинила военных, в том числе бойцов "Азова" в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" украинцами "азовцев", которые не говорят по-украински. Ее упреки вызвали волну возмущения в обществе. После этого Фарион уволили с должности преподавательницы кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" из-за "аморального" проступка.

Недавно Андрей Хливнюк еще раз подтвердил свою проукраинскую позицию. Певец вспомнил, как резко послал известного российского ведущего и комика Ивана Урганта и объяснил почему.

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