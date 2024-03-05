Андрей Хлывнюк на фото 20-летней давности показал себя в молодости с густой кудрявой шевелюрой

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с самого начала полномасштабной войны защищает Украину от российских оккупантов, показал, как за 20 лет изменился.

В своем Instagram музыкант-военный поделился двумя фотографиями. Первый снимок был сделан 20 лет назад. Тогда только начинался творческий путь Хлывнюка в составе группы "Бумбокс". Певец позировал для страниц известного глянца, где рассказывал о своей музыкальной карьере. На снимках молодой исполнитель предстает с густой кудрявой шевелюрой, у джинсах и цветном свитере.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"20 лет назад началась группа "Бумбокс", – прокомментировал артист.

Также Андрей Хлывнюк опубликовал одну из своих недавних фотографий. На снимке улыбающийся артист постает лысым и со щетиной. Как пошутил певец, жизнь наложила на него свой отпечаток.

"А это, когда житуха потаскала", — пошутил артист.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Напомним, что недавно Андрей Хлывнюк высказался об усилении мобилизации в Украине. Певец отметил, что на фронт нужно идти добровольцем и объяснил почему.

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