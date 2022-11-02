Андрей Хлывнюк обратился к врагам, которые росли на его песнях: "Мародеры зас*аны, убиваете за стиралку"

Певец Андрей Хлывнюк в гневе обратился к российским оккупантам, которые в свое время росли на песнях группы "Бумбокс".

Эмоциями музыкант поделился в сторис в Instagram. Свои слова Хлывнюк дополнил фотографииями, которые сделал во время службы на фронте.

Лидер группы "Бумбокс" напомнил россиянам о том, что в течение нескольких раз они сами отказывались от урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Фото: instagram.com/andriihorolski

"Тем, кто ноет о "бамбили бамбас восемь лет" напомню, что Совет безопасности ООН одиннадцать раз за эти годы предлагал вам придуркам ввести миротворцев и именно россия накладывала вето", — вспомнил Хлывнюк.

Также Андрей призвал врагов, которые были его поклонниками, наконец-то подумать, за чьи цели они на самом деле сейчас убивают и умирают на войне.

Фото: instagram.com/andriihorolski

"Враги, которые росли на моих песнях, задумайтесь. Это глупо и бессмысленно, враги. Ладно, мы готовы воевать за свои семьи и верховенство права над тупой силой, а вы за что? А вы, мародеры зас*анные, убиваете за стиралку и умираете за "вечную" власть деда, который даже свою семью с*ыт показать. Умираете за его дачу на Байкале", — эмоционально обратился Хлывнюк.

Фото: instagram.com/andriihorolski

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