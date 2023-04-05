Андрей Хлывнюк ошеломил суммой, которую собрал на нужды ВСУ

Лидер украинской группы Бумбокс Андрей Хлывнюк поделился результатами благотворительного тура.

В частности, коллектив с выступлениями объездил пять стран и давал 17 концертов. На нужды украинских защитников удалось собрать огромную сумму, а именно 120 тысяч долларов, 10 тысяч фунтов и 12 тысяч евро.

"Пять стран. Семнадцать концертов. Восемнадцать перелетов и три переезда. Тысячи фанатов. Новые знакомства. Старые друзья. Пять разбитых чемоданов. Семь посещенных музеев. Восемьдесят три наклеенных стикера. Постоянный недосып, мигрень, пиво, Yager и адвил. Тридцать четыре дня в пути. Десятки тысяч километров за спиной. И самое главное – собрано 120 тысяч долларов, 10 тысяч фунтов и 12 тысяч евро", — говорится на странице "Бумбокс" в Facebook.

Андрей Хлывнюк / Фото: facebook.com/boomboxfamily

Кроме концертов коллектив устраивал благотворительные аукционы, где лотами были футболки, гильзы, флаги с автографами и картина с подписью Валерия Залужного.

В целом часть средств "Бумбокс" переведет фонду Help Heroes Of Ukraine для покупки пикапов для аэроразведки. Другая часть денег, которая будет потрачена на дроны, перейдет в фонд Андрея Хлывнюка.

Напомним, недавно певец Julik рассказал, сколько средств собрал на нужды ВСУ. Деньги артист получил благодаря благотворительному туру по странам Европы.

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