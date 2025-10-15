Андрей Хлывнюк ответил на упреки о службе и раскрыл правду: где служит лидер "Бумбокса" сейчас

Андрей Хлывнюк / © instagram.com/andriihorolski

Украинский музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Хлывнюк прокомментировал свою службу.

Впервые за долгое время домыслов и упреков со стороны хейтеров воин раскрыл детали своей военной деятельности. По словам Андрея, он "ни дня не был в ТрО", опровергнув распространенные домыслы. Воин отметил, что сейчас является частью отряда "Хижак".

"Получил оружие и вступил в ряды патрульной полиции в Киеве 2022 году. До сих пор является частью отряда "Хижак", прикомандированного к 426-му отдельному батальону морской пехоты", — поделился Хлывнюк в комментарии "Армия FM".

Андрей Хлывнюк / © instagram.com/andriihorolski

В конце разговора фронтмен "Бумбокса" обратился ко всем украинцам, которые сейчас живут в тылу. Военный призвал украинцев быть сознательными и помогать бороться с оккупантами изо всех сил.

"У нас больше нет гражданских. Есть только тыл и фронт. Осознайте это раз и навсегда. Я не призываю вас ни к чему, кроме вооруженного сопротивления", — добавил артист.

К слову, летом этого года вокруг Андрея Хлывнюка разгорелась жаркая дискуссия. В Сети начали предполагать, что он якобы врет о своей службе. Слухи начали распространяться после того, как звезду заметили на дорогах Киева. Юзеры сразу начали упрекать за то, что он якобы "разъезжает мирным городом на военном пикапе" и "наслаждается жизнью". Однако музыкант мастерски дал отпор хейтерам.

Напомним, недавно танцовщика балета Сергея Полунина, известного своими пророссийскими взглядами, лишили гражданства Украины.