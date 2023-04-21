Андрей Хлывнюк признался, уничтожал ли россиян на войне: "Не считаю это убийством"

Фрнтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с началом полномасштабного вторжения России в Украину одним из первых в украинском шоу-бизнесе пошел защищать страну от российских оккупантов.

В интервью для YouTube-канала pressing музыкант-защитник поделился, чем он занимается на фронте и что входит в его обязанности:

"Я пилот ударного дрона украинского производства, разведывающего и выполняющего ударные миссии и последние полгода это на южном направлении фронта. Мы участвовали в боях за Херсонскую область и продолжаем это делать", — поделился Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк на фронте управляет ударным дроном / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Он добавил, что напрямую занимается участием в планировании и выполнении боевых миссий. "Если где-то есть враг, к которому я могу дотянуться и разведка нам об этом сообщила, я пытаюсь обезвредить его", — сказал артист.

Также Хлывнюк признался, приходилось ли ему убивать российских окупантов. По словам защитника, убийством он это назвать не может:

"Я никого не убиваю. Я не убийца. Убийца – это уголовная ответственность. Я пытаюсь деактивировать, нейтрализовать, деморализовать человеческих существ. Они, мало того, что выросли на моих песнях, так они еще и взяли автоматы, сели в танки и приехали ко мне домой разрушать людям дома, убивать, насиловать, грабить. Поэтому я не считаю, что это убийство", — объяснил Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк на фронте управляет ударным дроном / Фото: instagram.com/andriihorolski

Напомним, что недавно Андрей Хлывнюк вместе с группой "Бумбокс" также успел отыграть благотворительный тур в пяти странах. Музыкант поделился, сколько денег на нужды ВСУ во время концертов удалось собрать.

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