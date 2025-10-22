Андрей Хлывнюк признался в тяжелом психическом состоянии из-за войны: "Я мог сделать больше"

Андрей Хлывнюк

Украинский музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк поделился своими психическими проблемами.

Певец признался, что сам переживает синдром выжившего — психологическое состояние, которое проявляется чувством вины и стыда из-за того, что человек выжил в травматической ситуации, когда другие погибли или пострадали. Артист откровенно поделился своими мыслями об этом состоянии и объяснил, как ему удается находить силы двигаться дальше. В разговоре с "Цейво Подкаст" музыкант отметил о своих болезненных темах в новых работах.

"Здесь месседж — это комплекс уцелевшего. Он и мне присущ, потому что, к сожалению, я имею такой опыт. Не все наши собратья и сестры живы. И это ощущение знакомо миллионам людей", — признался Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк

Певец объяснил, что людям, которые прошли через подобное, нужно слышать слова поддержки и помнить, что вина за гибель других не на них, а на враге: "Очень важно, чтобы кто-то сказал: "Делай свое дело дальше и не сдавайся". Потому что постоянно думаешь: "Я мог сделать больше". И это может погрузить тебя в темный лес, в собственные мысли".

Артист добавил, что именно творчество помогает ему проживать боль и не сдаваться. Хлывнюк подчеркнул — сейчас количество просмотров и рейтинг отошел на второй план. Знаменитость отметил, что сегодня в его творчестве преобладает поиск смыслов и своеобразная терапия.

