Андрей Хлывнюк об усилении мобилизации в Украине: "Не считаю, что это необходимо"

Лидер группы "Бумбокс", военный, пилот ударного дрона Punisher Андрей Хлывнюк прокомментировал, как относится к усилению мобилизации в Украине.

Музыкант-защитник, ранее допустивший, когда может закончиться война, поделился, что не считает усиление мобилизации необходимым:

"Я не считаю, что это необходимо. Я думаю, что добровольцами нужно идти на фронт. Если добровольцев уже нет — жаль. Тогда ждите повесток. Выбирайте себе подразделения, которые вам нравятся, идите и работайте. Если вы военнообязанные, определенного возраста такого, и вам позволяет здоровье, идите защищайте своих дочерей, сестер от изнасилований, своих мам от убийств, свои дома от разграблений, от разбомбления. Что тут странного? Что тут такого, я не понимаю", - прокомментировал Хлывнюк в интервью DW.

На уточнение журналистки о том, что пишут, что люди и сами военные устали от войны, Хлывнюк отметил, что те, кого он знает, будут стоять до смерти и будут защищать свою страну столько, сколько будет нужно:

"Ну, мобилизация это необходимость. Люди устали, но те, с кем я общаюсь, будут стоять до смерти очень долго. Столько, сколько нужно будет. У меня огромная честь общаться с такими людьми. Никто не бросит оружие и не уйдет никуда. Потому что они мужчины просто. Речь уже идет не об армии и не армии, службе и не службе. Это экзистенциальная война за само существование украинской нации. Не просто как этноса, а физически как людей нас хотят уничтожить. Мы должны отбиться и должны победить или погибнуть", – отметил военный.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Поделился Хлывнюк и тем, как он отреагировал на отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Музыкант-военный заметил, что на авторитете Залужного держались те, кто давно мог списаться из-за ранений:

"Мне жаль, что Залужный ушел. Точнее, его отправили в отставку. На его авторитете держались люди, которые давно могли списаться из-за ранений. Люди на протезах воевали на авторитете Залужного, бесспорно. Я не понимаю причин, по которым это было сделано. Я не понимаю этого, но я утешаю себя такой ванной тепленькой, что, пожалуй, нужно быть специалистом, всю жизнь проучиться военному делу, и тогда ты поймешь, кто стратег лучше, а кто хуже. Меня это расстроило", — честно признался Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк, Валерий Залужный

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк назвал условия, при которых будет готов снова исполнять русскоязычные хиты "Бумбокса". С начала полномасштабной войны певец прекратил петь композиции группы на русском.

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