Андрей Хлывнюк рассказал, как игнорировал Оксану Марченко на одном из шоу и почему согласился с ней работать

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который защищает нашу страну на передовой, вспомнил, как ему работалось со скандальной ведущей Оксаной Марченко.

Как известно, в 2015 Хлывнюк и Марченко пересеклись на одном из украинских талант-шоу. Марченко была ведущей проекта, Хлывнюк вместе с Игорем Кондратюком, Нино Катамадзе и Сергеем Соседовым сидели в жюри.

Как признался Хлывнюк, уже тогда он пытался ограничить общение с Марченко до минимума:

"Я пытался уже тогда не общаться, мы поговорили одну или две минуты за все это время. У меня был разговор с главой телеканала, когда он меня нанимал, я просил, чтобы ее не было. Этот разговор закончился, к тому времени, тем, что жена за мужа не отвечает", – рассказал Хлывнюк в интервью для YouTube-канала pressing.

Оксана Марченко

Музыкант добавил, что в то время были аргументы, все же убедившие его участвовать в шоу со скандальной ведущей. Не стал скрывать артист и то, что за участие в шоу ему заплатили немалые деньги – 100 тысяч долларов, которые помогли ему закрыть многие финансовые вопросы.

Впрочем, Хлывнюк называет участие в проекте ведущей и жены подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука и путиниста Сергея Соседова ошибкой.

Музыкант рассказал, что не проходило и без конфликтов между судьями шоу. Так, однажды Нино Катамадзе, в перерыве между съемками, поставила Соседова на место:

Нино Катамадзе

"В перерыве между съемками был разговор, что-то этот персонаж начал наваливать, что в Союзе было классно. Мы уже терпели, молчали. Потом терпение лопнуло и Нино ему рассказала быстро, что она бы не хотела носить капроновые колготки одни на всех, за колбасу пытаться стоять в очереди по двое суток, и что-то там: "А ты бы, мой милый, вообще сидел бы". Потому что была статья. И это жестко", — вспомнил Хлывнюк.

Сергей Соседов

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк, который один из первых в шоу-бизнесе ушел на фронт защищать Украину, рассказал, чем занимается на передовой. Музыкант-защитник также признался, убивал ли российских окупантов.

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