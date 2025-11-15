Андрей Хлывнюк шокировал суммой, которую предлагали "Бумбоксу" за политическую агитацию, и высказался о доходе

Андрей Хлывнюк

Украинский музыкант, фронтмен группы «Бумбокс» и военнослужащий Андрей Хлывнюк откровенно рассказал о заработках и неожиданных предложениях для коллектива.

Так, исполнитель вспомнил эпизод из деятельности группы, когда им предлагали заоблачный гонорар. По словам Хлывнюка, это было предложение от политической силы, название которой он не раскрыл. Тогда «Бумбоксу» предложили почти миллион долларов за участие в агитационной кампании. Музыканты должны были бы фактически стать лицом партии и работать на ее интересы, но сознательно отказались.

«Почти миллион долларов — около 800 тысяч. Надо было агитировать за политическую партию», — ошарашил музыкант в интервью «Бомбардиру».

Андрей Хлывнюк

В то же время артист признался, что во время войны его доходы значительно уменьшились. Дело в том, что он вместе с группой направил всю деятельность на благотворительность. Поэтому сейчас «Бумбокс» передает вырученные средства с билетов на нужды украинской армии. Хлывнюк говорит, что он ни о чем не жалеет и это его с командой принципиальная позиция.

«Я миллионов не зарабатывал. Мы одна из топовых украинских команд. Я не могу пожаловаться на то. Если бы не было войны, я бы и дальше круто зарабатывал. А сейчас концерты (благотворительные — прим. ред.) — это моя прихоть, кто-то может так и не делать. Не понимаю, как во время войны можно пытаться обогатиться. Это чушь и шизофрения. Видимо, я идеалист и придурок, не знаю жизни. Мне кажется, что если я не принимаю непосредственное участие в контакте, то моя задача сделать, чтобы этот контакт был в нашу пользу», — добавил звезда.

