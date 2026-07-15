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Андрей Хлывнюк стал заслуженным артистом Украины: кого еще наградил президент Зеленский
Солист группы «Бумбокс» и другие артисты получили соответствующие звания по случаю Дня Украинской Государственности.
Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк получил звание заслуженного артиста Украины.
Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, посвященный Дню Украинской Государственности, который ежегодно празднуют 15 июля. С этого дня Андрей Хлывнюк теперь официально заслуженный артист Украины.
Кроме того, не только лидеру «Бумбокса» присвоили такое звание. Заслуженными артистами Украины стали балерины Анастасия Баирд, Илона Кравченко, актер Ренат Сеттаров и артист Виктор Храмов.
Также в честь Дня Украинской Государственности президент Владимир Зеленский присвоил звание народного артиста Украины актрисе Ксении Баше и солисту оперы Дмитрию Кузьмину.
В указе президента отмечается, что таким образом отметили деятелей, которые внесли значительный вклад в укрепление украинской государственности, развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей и защиту территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский присвоил важные награды певцу Степану Гиге и солисту группы ADAM Михаилу Клименко. К сожалению, артистов отметили посмертно.