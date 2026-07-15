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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Андрей Хлывнюк стал заслуженным артистом Украины: кого еще наградил президент Зеленский

Солист группы «Бумбокс» и другие артисты получили соответствующие звания по случаю Дня Украинской Государственности.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк / © instagram.com/boomboxfamily

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк получил звание заслуженного артиста Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, посвященный Дню Украинской Государственности, который ежегодно празднуют 15 июля. С этого дня Андрей Хлывнюк теперь официально заслуженный артист Украины.

Кроме того, не только лидеру «Бумбокса» присвоили такое звание. Заслуженными артистами Украины стали балерины Анастасия Баирд, Илона Кравченко, актер Ренат Сеттаров и артист Виктор Храмов.

Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк

Также в честь Дня Украинской Государственности президент Владимир Зеленский присвоил звание народного артиста Украины актрисе Ксении Баше и солисту оперы Дмитрию Кузьмину.

В указе президента отмечается, что таким образом отметили деятелей, которые внесли значительный вклад в укрепление украинской государственности, развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей и защиту территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский присвоил важные награды певцу Степану Гиге и солисту группы ADAM Михаилу Клименко. К сожалению, артистов отметили посмертно.

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Дата публикации
Количество просмотров
169
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