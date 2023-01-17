Андрей Хлывнюк в военной форме на новых фото показал, чем занимается на передовой

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал, чем занимается во время службы на передовой.

Новые фотографии музыканта с фронта появились на официальной странице коллектива в Instagram. Поклонники могли увидеть улыбающегося Хлывнюка в военной форме вместе с его собратьями из батальона патрульной полиции "София".

Фото: instagram.com/boomboxfamily

"Что там в шоубизнесе?", — в шутку подписал фотографии Хлывнюк.

На фото музыкант лежал в окопе, а также показал, как работает с ударным дроном Punisher. Во время войны певец прошел обучение и теперь пилотирует такими "птичками".

Фото: instagram.com/boomboxfamily

Напомним, что Андрей Хлывнюк одним из первых в украинском шоу-бизнесе пошел защищать Украину от российских оккупантов. Даже свой 43-й день рождения лидер группы "Бумбокс" встретил на фронте и поделился видеопоздравлениями.

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