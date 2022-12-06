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Андрей Хлывнюк в военной форме показал новое фото с передовой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
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Андрей Хлывнюк в военной форме показал новое фото с передовой

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Музыкант поздравил побратимов с персональным праздником.

Сегодня, 6 декабря, в военных праздник – День Вооруженных сил Украины. Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабной войны пошел служить, поздравил побратимов.

Музыкант опубликовал фото с передовой, где он изображен в военной форме возле беспилотников и оставил красноречивый и короткий пост.

"С Днем Вооруженных Сил Украины! Честь!" – написал Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк / © instagram.com/andriihorolski
Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Отметим, сначала у Андрея Хлывнюка была одна задача на службе. Он был в составе патрульной полиции. Артист выполнял боевые и гуманитарные миссии. Также певец прошел обучение и стал оператором ударного беспилотника. Хлывнюк занимается аэроразведкой и боевыми миссиями.

Напомним, украинские знаменитости поздравили защитников с их персональным праздником. Звезды благодарили военных за защиту и призывали всех неравнодушных помогать ВСУ ускорить победу Украины над оккупантами.

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Дата публикации
Просмотры
850
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