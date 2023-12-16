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Андрей Хлывнюк вспомнил, как эпично послал Ивана Урганта

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Андрей Хлывнюк вспомнил, как эпично послал Ивана Урганта

Иван Ургант, Андрей Хлывнюк

Музыкант назвал причину, почему так поступил.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вспомнил, как послал российского шоумена Ивана Урганта.

Исполнитель поделился, что инцидент произошел еще до начала российского вторжения в Украину. В частности, в 2013 году Хлывнюк ездил в Россию и на шоу Ивана Урганта представлял новую песню "Дитина". Однако оказалось, что в РФ не желали, чтобы играла украиноязычная композиция. Так что певца начали уговаривать спеть русскоязычный трек. Между тем сам Хлывнюк не собирался этого делать, поэтому просто послал Урганта и продюсеров проекта, которые просили отказаться от украинской песни.

Андрей Хлывнюк / ©
Андрей Хлывнюк

"Мы перестали ездить с 2014 года, но уже где-то с 2012-го мы уже начали слышать в залах: "Пой по-русски". То есть к тому все шло, они готовились: и телевизор, и радио. А в 2013 году, не буду лгать, не помню, во время Майдана или до, меня уже Ургант просил петь на русском, это была презентация песни "Дитина" на "Первом канале". Сначала режиссеры, а потом Ургант просили меня уже на украинском не петь, потому что у них там "ата-та" за это. На что они были посланы", — вспомнил Андрей Хлывнюк на YouTube-канала "Пряма червона".

Исполнитель вспоминает, что Ургант даже лично начал его уговаривать и намекал, что они будут дружить. Впрочем, Хлывнюк высказал свою позицию и не стал отказываться от нее.

Андрей Хлывнюк / ©
Андрей Хлывнюк

"Просили спеть русскоязычный хит. Ургант говорил: "Андрюха, приезжай ко мне в Венецию, будем пить вино, давай сейчас не будем об этом", — добавил артист.

Тем временем певица Светлана Лобода во время войны продолжает выпускать русскоязычные треки. Недавно исполнительница объяснила, почему это делает, и оскандалилась заявлением о русском языке.

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Дата публикации
Просмотры
723
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