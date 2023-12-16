Андрей Хлывнюк вспомнил, как эпично послал Ивана Урганта

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вспомнил, как послал российского шоумена Ивана Урганта.

Исполнитель поделился, что инцидент произошел еще до начала российского вторжения в Украину. В частности, в 2013 году Хлывнюк ездил в Россию и на шоу Ивана Урганта представлял новую песню "Дитина". Однако оказалось, что в РФ не желали, чтобы играла украиноязычная композиция. Так что певца начали уговаривать спеть русскоязычный трек. Между тем сам Хлывнюк не собирался этого делать, поэтому просто послал Урганта и продюсеров проекта, которые просили отказаться от украинской песни.

Андрей Хлывнюк

"Мы перестали ездить с 2014 года, но уже где-то с 2012-го мы уже начали слышать в залах: "Пой по-русски". То есть к тому все шло, они готовились: и телевизор, и радио. А в 2013 году, не буду лгать, не помню, во время Майдана или до, меня уже Ургант просил петь на русском, это была презентация песни "Дитина" на "Первом канале". Сначала режиссеры, а потом Ургант просили меня уже на украинском не петь, потому что у них там "ата-та" за это. На что они были посланы", — вспомнил Андрей Хлывнюк на YouTube-канала "Пряма червона".

Исполнитель вспоминает, что Ургант даже лично начал его уговаривать и намекал, что они будут дружить. Впрочем, Хлывнюк высказал свою позицию и не стал отказываться от нее.

Андрей Хлывнюк

"Просили спеть русскоязычный хит. Ургант говорил: "Андрюха, приезжай ко мне в Венецию, будем пить вино, давай сейчас не будем об этом", — добавил артист.

Тем временем певица Светлана Лобода во время войны продолжает выпускать русскоязычные треки. Недавно исполнительница объяснила, почему это делает, и оскандалилась заявлением о русском языке.

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