Андрей Хлывнюк высказался о мужчинах-украинцах за границей во время войны: "Для них это что-то другое"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабной войны присоединился к ВСУ, рассказал об отношении к украинским мужчинам, которые в призывном возрасте уехали из Украины.

Как признается Андрей, во время благотворительных туров он часто сталкивается с такими украинцами. По его мнению, они хоть и стоят на стороне Украины, однако слишком идеализируют войну и защитников из-за больших расстояний до настоящего фронта. И подчеркнул, что в будущем может наступить и их очередь брать оружие в руки.

"Чем дальше от фронта, тем более кровожадная аудитория. Когда упитанные ребята призывного возраста за границей кричат смерть врагам, то ты думаешь: "Окей, ну конечно смерть, но мы как-то далеко от того места". Для них это что-то иначе, какие-то другие люди, рыцари без страха, которые сражаются 24/7 со своими золотыми мечами. И надо это как-то немного изменить, потому что это не совсем так, и вы точно такие же рыцари с тем же страхом, как и те, кто делает эту работу. Не дай Бог они закончатся, так придет ваша очередь", - подчеркнул музыкант в интервью "Голосу Америки".

Андрей Хливнюк

Кроме того, Хлывнюк поделился переживаниями по поводу своих благотворительных концертов во время войны. По словам исполнителя, он приравнивает свой труд к "второстепенному".

"Это не то чтобы вина, а такое ощущение, что ты будто занимаешься второстепенной работой. Хотя это очень важная работа. Быть культурным послом важно и собирать донаты. Работать артистом легко. По сравнению с фронтом – это ничто. Да, это утомительно, но это переутомление ничто по сравнению с происходящим на передовой. Специфика моей работы, это вторая линия. Нас не обстреливает вражеская пехота, а только артиллерия и дроны", - добавил певец.

Напомним, недавно ведущая Валентина Хамайко почтила память пасынка, героически погибшего в бою год назад.

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