Андрей Хлывнюк высмеял солиста группы "Звери" и намекнул, что его ждет

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас на фронте защищает Украину от российских оккупантов, высмеял солиста группы "Звери" Романа Билыка, который "переобулся" и стал поддерживать войну.

В своем Instagram украинский музыкант опубликовал меткое видео. Артист показался с ударным дроном, которым управляет на фронте. В ролике Хлывнюк процитировал строчки из песен Билыка. В частности, лидер "Бумбокс" спел "Рома, извини, у меня самолет" (ударный дрон похож на мини-самолет) и "до скорой встречи". Таким образом, Хлывнюк намекнул лидеру группы "Звери", что его ждет, если он не перестанет разъезжать на Донбассе и развлекать оккупантов, а именно — фатальная встреча с украинским беспилотником.

Андрей Хлывнюк посмеялся над лидером группы "Звери", который приезжал на Донбасс развлекать оккупантов

В комментариях под видео подписчики Хлывнюка были очень рады увидеть такой контент. Они поблагодарили музыканта за видео и отметили, что у него отличное чувство юмора.

Андрей, я всегда любила вас и ваше творчество, а с началом войны это не просто любовь, это обожание! Самый лучший!

Ничего более сексуального сегодня не видела еще!

Чувство юмора топ!

Напомним, на днях российский музыкант Роман Билык, который ранее суждал войну, засветился на Донбассе. Лидер группы "Звери" поразвлекал оккупантов своими песнями и посмотрел, как они обстреливают украинские территории.

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