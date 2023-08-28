Андрей Хлывнюк высмеял солиста группы "Звери" и намекнул, что его ждет

Музыкант-военный посмеялся над российским исполнителем.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас на фронте защищает Украину от российских оккупантов, высмеял солиста группы "Звери" Романа Билыка, который "переобулся" и стал поддерживать войну.
В своем Instagram украинский музыкант опубликовал меткое видео. Артист показался с ударным дроном, которым управляет на фронте. В ролике Хлывнюк процитировал строчки из песен Билыка. В частности, лидер "Бумбокс" спел "Рома, извини, у меня самолет" (ударный дрон похож на мини-самолет) и "до скорой встречи". Таким образом, Хлывнюк намекнул лидеру группы "Звери", что его ждет, если он не перестанет разъезжать на Донбассе и развлекать оккупантов, а именно — фатальная встреча с украинским беспилотником.
В комментариях под видео подписчики Хлывнюка были очень рады увидеть такой контент. Они поблагодарили музыканта за видео и отметили, что у него отличное чувство юмора.
- Андрей, я всегда любила вас и ваше творчество, а с началом войны это не просто любовь, это обожание! Самый лучший!
- Ничего более сексуального сегодня не видела еще!
- Чувство юмора топ!
Напомним, на днях российский музыкант Роман Билык, который ранее суждал войну, засветился на Донбассе. Лидер группы "Звери" поразвлекал оккупантов своими песнями и посмотрел, как они обстреливают украинские территории.
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