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Андрей Хлывнюк высмеял солиста группы "Звери" и намекнул, что его ждет

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
763
Время на прочтение
2 мин
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Андрей Хлывнюк высмеял солиста группы "Звери" и намекнул, что его ждет

Роман Билык, Андрей Хлывнюк

Музыкант-военный посмеялся над российским исполнителем.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас на фронте защищает Украину от российских оккупантов, высмеял солиста группы "Звери" Романа Билыка, который "переобулся" и стал поддерживать войну.

В своем Instagram украинский музыкант опубликовал меткое видео. Артист показался с ударным дроном, которым управляет на фронте. В ролике Хлывнюк процитировал строчки из песен Билыка. В частности, лидер "Бумбокс" спел "Рома, извини, у меня самолет" (ударный дрон похож на мини-самолет) и "до скорой встречи". Таким образом, Хлывнюк намекнул лидеру группы "Звери", что его ждет, если он не перестанет разъезжать на Донбассе и развлекать оккупантов, а именно — фатальная встреча с украинским беспилотником.

Андрей Хлывнюк посмеялся над лидером группы "Звери", который приезжал на Донбасс развлекать оккупантов

Андрей Хлывнюк посмеялся над лидером группы "Звери", который приезжал на Донбасс развлекать оккупантов

В комментариях под видео подписчики Хлывнюка были очень рады увидеть такой контент. Они поблагодарили музыканта за видео и отметили, что у него отличное чувство юмора.

  • Андрей, я всегда любила вас и ваше творчество, а с началом войны это не просто любовь, это обожание! Самый лучший!
  • Ничего более сексуального сегодня не видела еще!
  • Чувство юмора топ!

Напомним, на днях российский музыкант Роман Билык, который ранее суждал войну, засветился на Донбассе. Лидер группы "Звери" поразвлекал оккупантов своими песнями и посмотрел, как они обстреливают украинские территории.

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Дата публикации
Просмотры
763
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