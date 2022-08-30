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Андрей Хлывнюк заплакал на концерте, когда пел песню о войне - видео

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Андрей Хлывнюк заплакал на концерте, когда пел песню о войне - видео

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк на время оставил службу в рядах ВСУ, чтобы отправиться в благотворительный тур.

Андрей Хлывнюк отправился давать концерты по странам Европы, чтобы собрать средства для помощи украинским защитникам.

Певец уже выступил в Варшаве и Праге. Впрочем, второй концерт исполнителю дался нелегко. Андрей Хлывнюк во время выступления решил исполнить песню не из своего репертуара. Музыкант спел композицию Skofka – "Чути гімн", которую рэпер посвятил погибшему на войне товарищу.

Когда Хлывнюк пел строки "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", то не смог сдержать слез и заплакал.

Певец так не смог до конца исполнить композицию из-за того, что его "душили" слезы. Артист извинился перед фанатами, а те, в свою очередь, поддержали кумира громкими овациями.

Отметим, впереди у Андрея Хливнюка еще выступиление в Вене, после чего он вернется на передовые позиции. Впрочем, певец снова планирует отправиться в небольшой музыкальный тур по Европе в октябре.

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