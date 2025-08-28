Андрей Исаенко рассекретил, как держит себя в форме: "Однажды меня хорошо обломали"

Андрей Исаенко

Реклама

Украинский актер Андрей Исаенко рассказал, как поддерживает себя в форме.

По словам артиста, профессия обязывает его внимательно относиться к внешности, ведь на сцене или в кадре внешний вид имеет значение. Об этом он рассказал в программе "Головна роль".

Исаенко признался, что серьезно задумываться над своей внешностью начал еще несколько лет назад, когда в театре, где он сейчас работает, зрители обсуждали возраст актеров и добавили ему несколько лишних лет.

Реклама

"Однажды меня хорошо обломали в нашем Театре на Левом берегу. Кто-то из гостей спросил у зрителей: "Каких молодых артистов в театре вы знаете?". И там назвали всех, кроме меня. А когда уточнили: "А Исаенко?", услышали в ответ: "Да какой же он молодой? Это уже более взрослое поколение", — вспомнил актер.

Андрей Исаенко

Несмотря на это, физическая активность в его жизни никогда не исчезала. Сейчас он регулярно занимается конным спортом — и для собственного удовольствия, и чтобы оставаться готовым к ролям, где требуется верховая езда. Не менее внимательно Андрей относится и к питанию. Актер давно отвык от того, чтобы есть на ночь, ведь он раздевается почти в каждом своем спектакле и должен выглядеть соответствующе.

Важной частью его рутины является уход за лицом. Андрей объясняет, что это не дань моде, а необходимость. Его постоянно гримируют и накладывают тон, а сцена никогда не бывает стерильной.

Андрей Исаенко

Еще один неизменный элемент в расписании Исаенко — сон. Он признает, что после некоторых спектаклей заснуть трудно, ведь эмоциональное напряжение держит долго. Актер признался, что если совсем не может заснуть, то позволяет себе выпить немного алкоголя.

Реклама

"Если совсем не могу заснуть, могу позволить себе 50 граммов. Коньяк не люблю, мое — это виски или что-то подобное", — добавил он.

Напомним, недавно Владимир Дантес после похудения на 10 кг продемонстрировал стальной пресс. Артист раскрыл, что ему помогло избавиться от лишнего веса.