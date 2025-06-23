Андрей Кравченко оказался в эпицентре взрыва во время ночной атаки Киева: "Лег прямо посреди улицы"

Андрей Кравченко

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Украинский певец Андрей Кравченко шокировал подробностями, как пережил ночной обстрел Киева в ночь на 23 июня буквально в нескольких метрах от эпицентра взрыва.

В фотоблоге артист рассказал, что стал свидетелем громких взрывов ночью, как и большинство украинцев. Однако после выхода из дома на улицу увидел вражеское попадание по объектам гражданской инфраструктуры — россияне разбили два соседних дома возле звезды. По словам Кравченко, от ужаса и попытки спастись от обломков он немедленно лег на землю.

"Каждую ночь украинцы переживают то, что невозможно забыть. Этой ночью после четвертого взрыва рядом с моим домом, вышел посмотреть, все ли цело. И именно в этот момент еще один удар. Лег прямо посреди улицы, спасаясь от осколков, которые на фото... По соседству с моим домом — два уничтожено..." — ошарашил Андрей.

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Андрей Кравченко показал обломки после обстрела Киева 23 июня

Музыкант выразил свое возмущение кровавыми действиями государства-террористки. В эмоциональной публикации он отметил, что оккупанты уже давно перешли все границы: "Прилет за прилетом. Обломки летели во все стороны. Они не выбирают, кто перед ними — женщина, ребенок, военный... Просто смерть, рассыпанная по мирным улицам! Враг бьет по гражданским, а мы — по их иллюзии победы".

Напомним, недавно певица Елена Тополя после попадания баллистической ракеты в ее дом поделилась жутким видео с места трагедии.