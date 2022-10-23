Андрей Мацола и Саша Зарицкая нарушили правила "Голосу країни-12" ради участницы

Во время восьмого эфира вокального шоу "Голос країни-12" Андрей Мацола и Александра Зарицкая попросили продюсеров изменить правила проекта.

Так, последними в "боях" приняли участие вокалистки из команды Святослава Вакарчука – Тина Колодий и Анна Киндзерская.

На сцене "Голосу країни-12" участницы ошеломили тренеров и зрителей в зале мощным исполнением песни "Fallin'" Alicia Keys.

Невероятная сила голоса обеих девушек поставила Вакарчука в затруднительное положение, ведь музыкант хотел, чтобы обе девушки остались в проекте. Однако во время своего выбора все же предпочел Анне Киндзерскую.

На "похищении" звездный тренер попытался во второй раз нажать кнопку и оставить обеих участниц в своей команде, однако исчерпал свое право Екатерине Кулиной.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

К счастью, судьбу Тины Колодий в проекте спасли тренеры команды "Второго шанса" Андрей Мацола и Александра Зарицкая. Несмотря на то, что в их команде не оставалось свободных мест, народный тренер попросил продюсеров шоу сменить правила и дать шанс Тине засиять на сцене "Голосу країни-12".

"Наша команда для того и существует, чтобы не упускать такие возможности и такие таланты. Такая ситуация, что мы реально не могли не надавить. Мы попросили у продюсеров предоставить нам такой случай", — сказала Зарицкая.

Таким образом, в следующих эфирах Тина споет в трио с кем-то из других участников команды "Второй шанс".

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