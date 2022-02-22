Андрей Макаревич эмоционально о признании Путиным "Л/ДНР": "Ну что, началось"

Музыкант усомнился в мудрости главы РФ.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич продолжает откровенно комментировать и критиковать действия президента Путина на Донбассе.

После того, как Россия признала самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" Макаревич на официальной странице в Facebook оставил эмоциональный пост, в котором выразил свое мнение.

В частности, музыкант усомнился в мудрости главы РФ и упрекнул россиян, что стоит думать своей головой:

"Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный - самый мудрый. "Вот царь придёт - царь рассудит." История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж ее помнит..." — написал Макаревич.

Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный... Опубликовано Андреем Макаревичем Понедельник, 21 февраля 2022 г.

Позже он разместил в соцсети еще один пост:

"И вот еще вопрос: те жители Украины, которых сейчас начнут убивать — это они виноваты в том, что НАТО вроде бы "подвинулось к нашим границам?" Вот точно они?".

Поклонники Макаревича развернули активную дискуссию под его постом. Вот что пишут люди: "спасибо, что вы на светлой стороне", "ощущение полного бессилия и стыда за россиян", "он белый, совсем белый… врачи не успели", "Никто эти территории за Россией никогда не признает и после ухода вождя их благополучно вернут обратно вместе с Крымом".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО русские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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