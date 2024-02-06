Андрей Макаревич на архивном фото удивил, как выглядел в юности почти 50 лет назад

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич показал свое редкое архивное фото.

В Facebook 70-летний музыкант опубликовал черно-белый снимок со времен юности. На фото, что было сделано почти 50 лет назад, Макаревича просто не узнать. Он предстает с длинными вьющимися волосами, темным пальто и с клетчатым шарфом. Юному Макаревичу тогда был 21 год, и он только начинал свой творческий путь.

Снимок музыкант не стал подписывать. Артист лишь лаконично указал в посте возраст на фото. Правда, некоторые подписчики усомнились. Пользователи отметили, что на снимке Макаревичу будто бы 17 лет, а не 21.

Андрей Макаревич в 21 год / Фото: facebook.com/makarevichav

Отметим, Андрей Макаревич выступил против вторжения России в Украину, а также аннексии Крыма. В РФ музыканта признали "иноагентом" за антивоенную позицию. В настоящее время артист вместе с 39-летней женой Эйнат Кляйн живет в Израиле и воспитывает годовалого сына Эйтана.

Напомним, недавно шоумен Дмитрий Гордон показал архивное фото певицы Аллы Пугачевой, где ей было 40 лет. Тогда артистка приезжала в Киев, а в интервьюера, который только начинал свою карьеру, получилось с ней встретиться.

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