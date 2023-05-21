Андрей Макаревич назвал россиян "подтявкивающим г*вном" и зарекся петь в России

Музыкант с самого начала полномасштабной войны выступает против кровавой политики Путина.

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич резко высказался о тех россиянах, которые поддерживают полномасштабную войну на Украине.

Во время разговора с Татьяной Лазаревой Макаревич сказал, что никогда в жизни не будет выступать для таких соотечественников и назвал их "подтявкивающим говном":

"Вот лопнет эта власть, она же лопнет рано или поздно. Вопрос времени. И вот это все подтявкивающе говно, оно затихнет. Но ведь они никуда не денутся, они ведь там останутся. И я поеду для них петь? Ни в жизни!", — решительно сказал Макаревич.

Андрей Макаревич / Фото: facebook.com/makarevichav

Также артист отметил, что тех россиян, которые выступают против полномасштабной войны, он очень часто видит "в разных местах нашего небольшого земного шара".

Макаревич поделился, что продолжает гастролировать за границей, потому что любит концерты, зарабатывает и, самое главное, "не чувствует той вони, который распространена сейчас в воздухе в россии".

Музыкант отметил, что у него сейчас гораздо больше концертов, чем было в Москве два года назад.

Напомним, что Андрей Макаревич сейчас с женой и сыном проживает в Израиле. Музыкант еще до начала полномасштабного вторжения откровенно критиковал российскую власть, а с началом войны публично поддержал Украину.

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