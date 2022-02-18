Андрей Макаревич о действиях России: "Нас поссорили со всем миром, нас поставили на грань войны"

Музыкант признался, что терпит все это с колоссальным трудом.

Фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич за восемь лет агрессии России против Украины никогда не боялся говорить, что думает и критиковал власть РФ.

Не остался музыкант и в стороне от информации о возможном вторжении России в Украину. У себя на странице в Facebook Макаревич оставил короткий, но понятный пост. В нем он отметил, что россиян "рассорили со всем цивилизованным миром" и он вообще не понимает, "как они все это терпят":

"Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем? - человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать, любой, заикнувшийся о свободных выборах - уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно - нормально, терпим. Нравится? Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится - чемодан-вокзал-Израиль! И сам терплю. С колоссальным трудом", — написал Макаревич.

И вот что я не могу понять – как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на... Опубликовано Андреем Макаревичем Четверг, 17 февраля 2022 г.

Под постом музыканта разгорелась активная дискуссия: "Подождем, пока весь мир станет нормальным, а там может и мы", — пишут пользователи. На что Макаревич ответил: "С таким соседом, как мы, мир нормальным не получится".

"Жаль, что нет лидера, который как минимум выведет россиян на Марш мира. Немцова убили. А другие уже далече", – пишут в комментариях фаны. И этот комментарий музыкант не обошел вниманием: "Во во. Все лидера ждут. А мы что, мы люди маленькие...".

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