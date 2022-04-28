Андрей Макаревич отказался от российского гражданства для новорожденного сына

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и его жена Эйнат Кляйн недавно стали родителями – сын супругов появился на свет в Израиле.

Малыш с появлением на свет стал гражданином Израиля. Но, как рассказал Макаревич в интервью Ксении Собчак, они с женой решили не делать мальчику российское гражданство:

"Я считаю, что это безопаснее сейчас. А главное – зачем? Израильское гражданство перекрывает все 99,9% потребностей. Он не сможет поехать в Судан, например, или в Чад. Израиль для меня единственная безопасная страна. Потому что мои предки жили и в Украине, и в России и всегда это плохо заканчивалось. Настоящий еврей должен жить в Израиле", — сказала супруга Макаревича.

Андрей Макаревич с женой и сыном / instagram.com/_einatklein_

Свой переезд в Израиль Макаревич и Кляйн планировали заранее, ведь готовились к появлению малыша. На вопрос, планирует ли музыкант вернуться в РФ, он ответил:

"Я продолжаю оставаться слабо мотивированным интуитивным оптимистом. Мне почему-то, вопреки логике, продолжает казаться, что этот глупый сон закончится раньше, чем мы ожидаем имногие поедут обратно. В любом случае я бы хотел, когда у меня возникает желание поехать туда или сюда, не было обременено какими-нибудь дурацкими дополнительными проблемами", — сказал артист.

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