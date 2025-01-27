Андрей Макаревич озадачил заявлением о помощи ВСУ: "Не хочу, чтобы ракета убила моего сына"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич озадачил заявлением о помощи ВСУ и объяснил, почему не сможет приехать в Украину.

Артист с первого дня полномасштабной войны поддерживает украинцев и осуждает захватническую политику России. Правда, в Украину исполнитель не позволяет себе приезжать, ведь считает, после всех преступлений, которые совершают оккупанты на украинских землях, у него просто нет на это морального права. Как рассказал исполнитель в интервью "DW", он все равно остается россиянином и за ним это будет тянуться всегда. Тем не менее Андрей Макаревич поддерживает украинцев, в том числе и финансово.

"После того, как началась война, нет (не приезжал в Украину – прим. ред.). Не потому, что я боюсь, а потому, что я не чувствую такого морального права. Я для них (украинцев – прим. ред.) все равно россиянин. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся и знают, что я говорю. Я помогал неоднократно гражданам Украина, когда у меня была такая возможность, и помогаю. Но я понимаю, что страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит, поэтому мне это очень мешает", — прокомментировал артист.

Андрей Макаревич / Фото: скриншот с видео

Правда, мирным жителям Украины Андрей Макаревич помогает, а вот ВСУ – нет. Исполнитель говорит, что ему это довольно сложно объяснить, однако в первую очередь он переживает за сына, который живет в РФ. Певец намекнул, что не хочет, чтобы тот пострадал.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне сложно сейчас будет сформулировать это… Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына. Вообще жуткая ситуация", — отметил артист.

Отметим, что Андрей Макаревич еще до полномасштабной войны поддерживал Украину. В частности, он выступал против аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей. Когда Россия приступила к полномасштабному вторжению, певец сразу же осудил действия кремлевского диктатора, за что в РФ его окрестили званием "иноагента". Тем временем Макаревич из-зп не беспокоится. Он вместе с женой и младшим сыном живет в Израиле.

Напомним, недавно актер Лесь Заднепровский назвал имена трех известных россиян, в антивоенную позицию которых он верит. В этот список артист добавил и Андрея Макаревича.

Читайте также: