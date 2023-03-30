Андрей Макаревич похвастался заметно подросшим годовалым сыном от молодой жены

Паренек сегодня празднует день рождения.
Фронтмен легендарной группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил о празднике в его семье.
Самый младший сын музыканта, которого родила ему молодая жена, журналистка из Киева Эйнат Кляйн, отмечает день рождения. Мальчику, имя которого Эйнат, исполнился годик.
По случаю праздника музыкант посвятил сыну трогательный пост. Они с женой спели малышу Happy birthday и вручили пирожное именинника, на котором красовалась свеча в виде цифры один. Также Макаревич показал немало фотографий своего заметно подросшего сына.
Кстати, исполнитель, когда поздравлял мальчика с днем рождения, в очередной раз потроллил Россию. Макаревич, когда публиковал посты, напомнил, что он на самом деле признан "иноагентом".
"Иностранный агент Андрей Макаревич отмечает день рождения сына в узком кругу родственников иноагента", — написал в посте артист.
Отметим, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Андрей Макаревич сразу же осудил действия властей страны-агрессора. Музыкант поддерживает украинцев и негативно высказывается о РФ. В итоге артиста признали "иноагентом" за его антивоенную позицию.
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