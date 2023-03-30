Андрей Макаревич похвастался заметно подросшим годовалым сыном от молодой жены

Фронтмен легендарной группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил о празднике в его семье.

Самый младший сын музыканта, которого родила ему молодая жена, журналистка из Киева Эйнат Кляйн, отмечает день рождения. Мальчику, имя которого Эйнат, исполнился годик.

Сын Андрея Макаревича / Фото: facebook.com/makarevichav

По случаю праздника музыкант посвятил сыну трогательный пост. Они с женой спели малышу Happy birthday и вручили пирожное именинника, на котором красовалась свеча в виде цифры один. Также Макаревич показал немало фотографий своего заметно подросшего сына.

Сын Андрея Макаревича / Фото: facebook.com/makarevichav

Кстати, исполнитель, когда поздравлял мальчика с днем рождения, в очередной раз потроллил Россию. Макаревич, когда публиковал посты, напомнил, что он на самом деле признан "иноагентом".

Андрей Макаревич с женой и сыном / Фото: facebook.com/makarevichav

"Иностранный агент Андрей Макаревич отмечает день рождения сына в узком кругу родственников иноагента", — написал в посте артист.

Отметим, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Андрей Макаревич сразу же осудил действия властей страны-агрессора. Музыкант поддерживает украинцев и негативно высказывается о РФ. В итоге артиста признали "иноагентом" за его антивоенную позицию.

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