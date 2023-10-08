Андрей Макаревич, проживающий в Израиле, впервые вышел на связь после нападения ХАМАС

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который вместе с женой Эйнат Кляйн и годовалым сыном Эйтаном живет в Израиле, вышел на связь с поклонниками.

Как известно, в Израиль из России музыкант с семьей переехал в марте 2022 года – Макаревич публично выступил против кровавой политики Путина и поддержал Украину.

Семь часов назад Макаревич на своей странице в Instagram сделал первый пост после вторжения террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля.

Андрей Макаревич с женой и сыном / Фото: facebook.com/makarevichav

Артист сообщил, что с ним все хорошо. В настоящее время он находится в концертном туре по городам Европы. Исполнитель выразил надежду, что израильские бойцы скоро победят террористов:

"В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы", – написал Макаревич.

Андрей Макаревич о нападении ХАМАС на Израиль / Фото: facebook.com/makarevichav

А из Instagram жены музыканта Эйнат Кляйн стало ясно, что она с сыном тоже в безопасности и находится в Бутане – стране в Южной Азии.

Напомним, ранее с поклонниками на связь вышел артист Максим Галкин, который с Аллой Пугачевой и их 10-летними двойняшками тоже живет в Израиле. Сюда семья переехала после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Галкин и Пугачева поддержали Украину. Как рассказал юморист, утром 7 октября они с семьей проснулись от сирен. Супруги проживают в Тель-Авиве.

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