Андрей Макаревич "разнес" россиян, которые разразились заявлениями, что он сбежал из Израиля из-за войны

Исполнитель объяснил, почему его не было в стране и пошел ли бы он воевать.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поставил на место российских пропагандистов, заявивших, что он из-за войны сбежал из Израиля.

К таким выводам россияне пришли из-за того, что музыкант находился в Европе. Андрей Макаревич объяснил, что его не было в Израиле из-за гастролей группы "Машина времени". Отменить турне было невозможно. Сейчас коллектив отыграл концерты, поэтому музыкант возвращается в Израиль.

Андрей Макаревич / Фото: facebook.com/makarevichav

"Г*внюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и охлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончание я просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой – в Израиль", – рассказал певец в своем Facebook.

Макаревич также добавил, что пошел бы на фронт защищать страну, однако ему не дадут в руки оружие. Музыкант уверен, что найдет, как помочь Израилю во время войны.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-нибудь быть полезным", — подчеркнул исполнитель.

Андрей Макаревич поставил на место российских пропагандистов, заявивших, что он сбежал из Израиля

Отметим, что в начале полномасштабного российского вторжения Андрей Макаревич поддержал Украину. С марта 2022 года артист вместе с супругой Эйнат Кляйн и годовалым сыном Эйтаном живет в Израиле.

Напомним, российского юмориста Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву война застала в Израиле. Российские пропагандисты тоже писали, что знаменитые супруги сбежали из страны. Недавно Галкин вышел на связь и прокомментировал, где находится он и его семья.

Читайте также: