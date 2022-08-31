Андрей Макаревич собрал деньги для украинского поэта: "Его родители находятся в Херсоне"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич с первых дней поддерживает украинцев и осуждает действия российских властей.

Музыкант Андрей Макаревич не перестает поддерживать Украину.

Артист помогает украинцам не только словом, но и делом. В целом недавно музыкант вместе с женой, журналисткой родом из Киева Эйнат Кляйн продали на благотворительном аукционе уникальную амфору.

Как рассказала любимая знаменитости, Макаравич собственноручно расписал ее котами в сине-желтых цветах.

Амфора, расписанная Андреем Макаревичем / Фото: instagram.com/_einatklein_

"Сразу нам было очевидно, что в качестве арт-объекта следует выбрать амфору. В реальном времени Андрей Макаревич расписал ее котами, а потом мы устроили стремительный аукцион", — поделилась в своем Instagram Эйнат.

Андрей Макаревич расписал амфору / Фото: instagram.com/_einatklein_

Сколько удалось выручить денен, журналистка не сообщила. Впрочем, она отметила, что все средства с продажи амфоры они с мужем передали известному украинскому поэту Александру Кабанову, который живет в Киеве, а его родители находятся в оккупированном Россией Херсоне.

Фото: kabanovslovo/Instagram

"Амфора уехала жить к прекрасному человеку, а все вырученные за нее деньги мы передали Александру Кабанову, одному из величайших поэтов современности, жителю Киева, его родители сейчас находятся в Херсоне", — поделилась Эйнат.

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