Андрей Макаревич спел правдивую песню о России: "Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану"

Лидер российской рок-группы "Машина времени" посвятил родине композицию с красноречивыми строками.

Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич продолжает открыто критиковать российскую власть. Музыкант это делает в своем Facebook в сообщениях, стихах и песнях.

На этот раз в соцсети Макаревич разместил видео с новой песней, в которой красноречиво в каждой строчке рассказал о реалиях россиян. И о том, что если хочешь жить, то молчи, потому что за одну фразу "упакуют сразу", где мозг настолько з*сран, что "хоть разгребай лопатой". Поет музыкант и о том, что в стране "в храм пустили дьявола", а хиппи стали за войну и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".

Вот физ.иноагента Опубликовано Андреем Макаревичем Суббота, 22 октября 2022 г.

Полный текст песни приводим ниже:

"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".

Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,

и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,

иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".

А я скажу вам: "Знаете, езжайте – побывайте"

Отметим, что Андрей Макаревич с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично осудил действия российских властей и постоянно пытается донести правду россиянам, рассказывая, как их зомбируют. За поддержку Украины и публичные высказывания против России Андрея Макаревича объявили "иноагентом" в РФ.

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