Андрей Макаревич упрекнул Путина в том, что тот "распределяет миллиарды" людей "на учения"

Музыкант не боится критиковать действия России.

Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич продолжает критиковать действия России.

На этот раз музыкант напрямую упрекнул президента РФ Владимира Путина. У себя на странице в Facebook Макаревич отметил, что "в последнее время президент красиво распределяет миллиарды" государства и его граждан:

"Наш президент в последние дни красиво распределяет миллиарды – на учебу, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги?" – написал артист.

Наш президент в последние дни красиво распределяет миллиарды — на учения, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги? Опубликовано Андреем Макаревичем Воскресенье, 20 февраля 2022 г.

Под постом развернулось оживленное обсуждение сказанного Макаревичем. Так, на предложение одного из подписчиков "напомнить Путину о том, чьи деньги он тратит", музыкант ответил: "Почему не вы? Вас все устраивает?".

На комментарий другого пользователя: "чего это деньги вдруг ваши?" артист отметил: "А чьи? Вы налоги платите? Я плачу".

Ранее в своем посту в соцсети Андрей Макаревич раскритиковал действия России и отметил, что россиян "рассорили со всем миром и поставили на грань войны".

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