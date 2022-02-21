Андрей Макаревич упрекнул Путина в том, что тот "распределяет миллиарды" людей "на учения"

Музыкант не боится критиковать действия России.
Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич продолжает критиковать действия России.
На этот раз музыкант напрямую упрекнул президента РФ Владимира Путина. У себя на странице в Facebook Макаревич отметил, что "в последнее время президент красиво распределяет миллиарды" государства и его граждан:
"Наш президент в последние дни красиво распределяет миллиарды – на учебу, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги?" – написал артист.
Наш президент в последние дни красиво распределяет миллиарды — на учения, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги?Опубликовано Андреем Макаревичем Воскресенье, 20 февраля 2022 г.
Под постом развернулось оживленное обсуждение сказанного Макаревичем. Так, на предложение одного из подписчиков "напомнить Путину о том, чьи деньги он тратит", музыкант ответил: "Почему не вы? Вас все устраивает?".
На комментарий другого пользователя: "чего это деньги вдруг ваши?" артист отметил: "А чьи? Вы налоги платите? Я плачу".
Ранее в своем посту в соцсети Андрей Макаревич раскритиковал действия России и отметил, что россиян "рассорили со всем миром и поставили на грань войны".
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