Андрей Макаревич в Израиле оказался в эпицентре ракетного обстрела и показал поврежденный дом

Андрей Макаревич

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вместе с женой и сыном оказался в эпицентре ракетного обстрела в Израиле.

7 июня страну, где живет музыкант вместе с семьей, атаковал Иран. Жена Андрея Макаревича — Эйнат Кляйн — рассказала, как их семья пережила обстрел. Оказывается, для них он не прошел бесследно. Избранница музыканта говорит, что вечером 7 июня они задержались в гостях у друзей. По дороге домой музыканта и его семью застал обстрел. Они спрятались на обочине, где пролежали 40 минут. Только со временем семейство решилось быстро добраться домой.

«Вечер мы провели в гостях и, надо сказать, сильно задержались. Ну, а на обратном пути нас ждал великолепный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой», — говорит жена исполнителя.

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Дом Андрея Макаревича после обстрела в Израиле

Когда Андрей Макаревич добрался до дома, то оказалось, что тот получил серьезные повреждения. Однако жена музыканта не теряет оптимизма. Эйнат Кляйн отметила, что главное — это то, что все целы и не получили повреждений.

«Несмотря на разрушения, три точки возгорания и еще Бог знает что — все целы, живы и даже не особо напуганы. Ведь события могли развиваться по другому сценарию, и писала бы я сейчас совсем другой пост, если бы вообще могла писать», — говорит жена артиста.

Отметим, Андрей Макаревич с 2014 года поддерживает Украину и осуждает агрессию России. Полномасштабное вторжение РФ только укрепило антивоенную позицию музыканта. Сейчас певец проживает с семьей в Израиле и осуждает захватническую политику России и развязанную на территории Украины войну.

Напомним, недавно РФ массированно атаковала Киев. Блогерша Юлиана Гнатишин показала изуродованное жилье после обстрела.

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