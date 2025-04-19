Андрей Макаревич жестко разнес пропагандиста и довел россиян до истерики

Андрей Макаревич

Реклама

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который с самого начала полномасштабного вторжения осуждает действия Кремля, эмоционально отреагировал на провокационные вопросы о выступлениях в РФ.

Государство-террористка из-за проукраинской позиции исполнителя наделило его статусом так называемого "иноагента". Однако даже после этого Макаревич твердо продолжает стоять на своем. Это доказывает его недавний диалог с пропагандистом, который привязался к певцу с надоедливыми вопросами о его концертах.

В частности, путинист поинтересовался у Андрея, не отказался ли он от идеи о "бешеном концерте в Киеве" после прекращения огня. На это лидер группы ответил утвердительно и объяснил, что ни в коем случае больше не споет для граждан государства-террористки. И добавил, что о "мирных переговорах" и речи не может быть.

Реклама

Однако российский журналист не остановился и уточнил, не жалеет ли звезда об оскорблениях в сторону россиян, которых назвал "подтявкивающим говном" кровавому диктатору Путину. Андрей Макаревич еще раз дал четко понять, что не отказывается от своей приверженности Украине и просто послал пропагандиста "н*х*й".

"Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны. О мирных переговорах я ничего не говорил. В России не дам. Именно поэтому я не хочу их видеть (из-за того, что считает россиян "подтявкивающим говном" – прим. ред.)", — отметил певец.

В свою очередь, россияне изрядно разозлились в комментариях под видео в Сети и в истерике начали обливать грязью Макаревича.

Напомним, недавно экс-редактор КВН Андрей Чивурин рассекретил, чем именно Украине помог лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.