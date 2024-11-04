Андрей Пятов назвал причину развода с супругой после 19 лет брака

Известный украинский футболист Андрей Пятов, который играет на позиции вратаря, подтвердил развод с женой Юлией и назвал причину.

Спортсмен в своем Instagram объявил, что его жена действительно приняла решение расторгнуть брак. Тем не менее, он благодарен уже бывшей избраннице за годы, проведенные вместе. Андрей Пятов поблагодарил Юлию за семью, которую они создали, и за чудесных детей. Кроме того, футболист подчеркнул, что без жены и ее поддержки не достиг бы тех результатов, которые у него есть.

Андрей Пятов с женой / Фото: instagram.com/piat30

"Я безгранично благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова – это достигли мы, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего. Наша прекрасная семья, о которой даже не мог мечтать, – это все моя жена. Юлия подарила мне радость отцовства, гордость за своих детей, безусловную любовь и счастье, которое только может ощущать любящий отец. Я буду благодарить за это всегда", - написал футболист.

Андрей Пятов подтвердил, что на развод подала Юлия. Причиной тому, по словам спортсмена, стали его ошибки. Футболист говорит, что возлюбленная давала ему много шансов и прощала, но он не оправдал ее надежд. Подробности спортсмен пообещал впоследствии рассказать, чтобы другие не допускали его ошибок. А пока Пятов говорит, что понимает, почему Юлия подала на развод, и ее решение вполне логично.

Андрей Пятов с женой и детьми / Фото: instagram.com/piat30

"Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью – самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это решение абсолютно логично", — поделился спортсмен.

Футболист также добавил, что, несмотря ни на что, будет любить свою семью и всегда будет поддерживать. Самое главное для Андрея Пятова – это его дети, которым сейчас не менее тяжело, чем родителям.

Андрей Пятов с женой / Фото: instagram.com/piat30

"Мы создали прекрасную семью, Я не смог ее уберечь. Нужно время, чтобы пережить этот период достойно. Сейчас главное — это наши дети, которым так же тяжело, как и нам. Одно не изменится никогда — я буду любить и поддерживать мою семью, сколько буду жить в этом мире", — добавил футболист.

Напомним, Андрей Пятов прожил в браке с супругой Юлией 19 лет. Пара воспитывает четырех детей. На развод в конце октября подала Юлия.

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