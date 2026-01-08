Андрей Пятов показал, как отдыхает сразу с четырьмя детьми и экс-женой в Карпатах

Андрей Пятов с бывшей женой и детьми / © instagram.com/piat30

Известный украинский футболист Андрей Пятов, который играет на позиции вратаря, показал, как отдыхает сразу с четырьмя детьми и экс-женой в Карпатах.

Спортсмен отправился в семейный отдых. Правда, Пятов в своем Instagram делится, что это все же отпуск дочерей и сына. Однако футболист нашел, чем заинтересовать детей, чтобы те не скучали, и у него тоже было свободное время. Старшая дочь футболиста заинтересовалась фитнесом, средняя наслаждается SPA-процедурами и плаванием в бассейне на крыше под открытым небом, младшей понравилась вкусная еда в ресторане, а вот сын оценил детское пространство в отеле, где они остановились. И, конечно же, не обошлось без катания на лыжах.

Андрей Пятов с детьми / © instagram.com/piat30

"Отдых с детьми - это в основном отдых детей, не родителей. Но мне удалось отдохнуть тоже, потому что каждый нашел себе любимые места", - делится спортсмен.

Кстати, бывшая жена Андрея Пятова тоже вместе с ними на отдыхе. Пара после развода сохранила теплые отношения и продолжает проводить время вместе с детьми.

